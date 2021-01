L'aggiornamento di sicurezza dell'Ema: 'Vaccino Pfizer è sicuro, nessun nuovo effetto collaterale' (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il Vaccino anti - Covid di Pfizer/BioNTech è sicuro, "I dati di sicurezza raccolti sull'uso di Comirnaty nelle campagne di vaccinazione" in corso "sono coerenti con il profilo di sicurezza noto del ... Leggi su globalist (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ilanti - Covid di/BioNTech è, "I dati diraccolti sull'uso di Comirnaty nelle campagne di vaccinazione" in corso "sono coerenti con il profilo dinoto del ...

globalistIT : - fainformazione : Prima valutazione dell'EMA sulla sicurezza del vaccino Comirnaty: è tutto ok Questo venerdì, l'EMA ha rilasciato i… - fainfosalute : Prima valutazione dell'EMA sulla sicurezza del vaccino Comirnaty: è tutto ok Questo venerdì, l'EMA ha rilasciato i… - MiAirports : Prima di recarti in aeroporto ,compila il modulo di autodichiarazione che verrà controllato dal personale della Pol… - MiAirports : Prima di recarti in aeroporto, compila il modulo di autodichiarazione che verrà controllato dal personale della Pol… -