(Di venerdì 29 gennaio 2021) Tra i pezzi con cui racconta la crisi di governo italiana al pubblico spagnolo, il corrispondente de “El” dedica anche un ritratto a Luigi, “il transfuga nottambulo per evitare le elezioni”, ricostruendo ladelle telefonate, prima di Silvio Berlusconi e poi di Matteo Salvini, e delle pressioni notturne ricevute dal senatore che l’hanno spinto a ritirare il sostegno dato a Giuseppee rimanere nel centrodestra. Laraccontata da El, che attacca“Ladiillustra in modo nitido il transfughismo parlamentare e ilin cuiha trasformato la sua sopravvivenza a palazzo Chigi – scrive il quotidiano spagnolo – ...

RadioRadicale : La #crisi in Italia solleva timori sul #RecoveryFund dell'UE. 'L'instabilità getta ombre sui piani di riforma del P… - GurzoBahri : RT @macho_morandi: Stranlo che la stampa estera ne parli e in italia nessuno. - Anna280511823 : RT @SecolodItalia1: La stampa estera sfotte Conte. El Pais: la vicenda Vitali e il mercanteggiare del premier (video) - MarioSi36875732 : RT @SecolodItalia1: La stampa estera sfotte Conte. El Pais: la vicenda Vitali e il mercanteggiare del premier (video) - SecolodItalia1 : La stampa estera sfotte Conte. El Pais: la vicenda Vitali e il mercanteggiare del premier (video)… -

Ultime Notizie dalla rete : stampa estera

San Marino Rtv

Inaspettato e sorprendente, arriva sul mercato discografico un brano nato dalla collaborazione tra il cantautore salentino Franco Simone ed il maestro Andrea Morricone, figlio del mitico Ennio, ma lui ...Ecco il paese incensato da Renzi è quello in cui i lavoratori crepano come mosche senza diritti sindacali in un regime di semischiavitù (d’altronde la fascinazione da parte di chi ha posto la sua firm ...