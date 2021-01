La settimana di GameStop passo dopo passo (Di venerdì 29 gennaio 2021) La settimana bizzarra di GameStop, probabilmente cosi sarà ricordata negli anni a venire. Proviamo a fare una cronologia di quanto pazzesco sia accaduto e di come un gruppo di investitori privati abbiano portato il titolo sulle montagne russe. Tutto comincia venerdì 22 gennaio. Fino a poche ore prima, GameStop navigava stancamente intorno ai 30 dollari per Leggi su periodicodaily (Di venerdì 29 gennaio 2021) Labizzarra di, probabilmente cosi sarà ricordata negli anni a venire. Proviamo a fare una cronologia di quanto pazzesco sia accaduto e di come un gruppo di investitori privati abbiano portato il titolo sulle montagne russe. Tutto comincia venerdì 22 gennaio. Fino a poche ore prima,navigava stancamente intorno ai 30 dollari per

infoiteconomia : Borsa, GameStop chiude a +67,87%: balzo +400% in ultima settimana - Paolo_Perini83 : La cosa più interessante dell'ultima settimana è la scalata a #GameStop non certo la lotta per il potere in It sul… - flamanc24 : RT @rtl1025: ?? #GameStop chiude in rialzo a #WallStreet, dove guadagna il 68% a 325 dollari. Il titolo della società di videogiochi è sali… - 34_liss : RT @rtl1025: ?? #GameStop chiude in rialzo a #WallStreet, dove guadagna il 68% a 325 dollari. Il titolo della società di videogiochi è sali… - rtl1025 : ?? #GameStop chiude in rialzo a #WallStreet, dove guadagna il 68% a 325 dollari. Il titolo della società di videogi… -

Ultime Notizie dalla rete : settimana GameStop GameStop continua a volare. Robinhood spaventa Wall Street

Il titolo della società di videogiochi è salito del 400% nella settimana . La volata di GameStop è simile a una "rivolta politica populista", ha affermato Bill Gross, il fondatore di Pimco, secondo ...

Gli indici USA hanno perso il 2%. Focus su GameStop

...settimana. Il Dow Jones ha subito una flessione del 2,03% a 29.983 punti, mentre l'S&P500 ha perso l'1,93% a 3.714 punti. Performance negativa anche per il Nasdaq ( - 2% a 13.071 punti). GameStop (+...

GameStop continua a volare. Robinhood spaventa Wall Street

Il titolo della società di videogiochi texana è salito del 400% nella settimana. Per molti le autorità dovrebbero indagare con attenzione sul fenomeno ...

GameStop, la resa del "cacciatore di taglie" di Wall Street: basta short selling

Andrew Left (Citron) ha perso il 100%: "Stop con le vendite allo scoperto" Faro Sec sul titolo e sulla piattaforma Robinhood. Ma serpeggiano i primi dubbi: davvero hanno vinto (solo) i retail?

Il titolo della società di videogiochi è salito del 400% nella. La volata diè simile a una "rivolta politica populista", ha affermato Bill Gross, il fondatore di Pimco, secondo ....... Il Dow Jones ha subito una flessione del 2,03% a 29.983 punti, mentre l'S&P500 ha perso l'1,93% a 3.714 punti. Performance negativa anche per il Nasdaq ( - 2% a 13.071 punti).(+...Il titolo della società di videogiochi texana è salito del 400% nella settimana. Per molti le autorità dovrebbero indagare con attenzione sul fenomeno ...Andrew Left (Citron) ha perso il 100%: "Stop con le vendite allo scoperto" Faro Sec sul titolo e sulla piattaforma Robinhood. Ma serpeggiano i primi dubbi: davvero hanno vinto (solo) i retail?