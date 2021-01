La Salute Vien Mangiando – Il segreto della longevità

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Nel nuovo numerorubrica ‘La’, Rosanna Lambertucci presenta il libro di David Sinclair “” la cui edizione italiana è stata curata da Camillo Ricordi. Secondo gli studi in esso contenuti, l’invecchiamento è legato, per l’85%, a fattori comportamentali e, solo per il 15%, al patrimonio genetico. abr/mrv/red su Il CorriereCittà.

Nel nuovo numero della rubrica 'La Salute Vien Mangiando', Rosanna Lambertucci presenta il libro di David Sinclair 'Longevità' la cui edizione italiana è stata curata da Camillo Ricordi. Secondo gli studi in esso contenuti, l'invecchiamento è legato, per l'85%, a fattori comportamentali e, solo per il 15%, al patrimonio genetico.