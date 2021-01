La reazione di Scardina al flirt con la Leotta e Can Yaman

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Ladialcon Dilettae CanDiletta, ilcon Canai danni di“Attento al turco”. Ecco come commenta un suo follower, all’ultima foto pubblicata da Daniele, sul suo Instagram. Il riferimento è stato effettuato alla notizia deltra l’ex fiamma Diletta, e l’attore Candi origine turca. La star della soap Daydreamer – Le ali del sogno, sta facendo parlare tutti i follower di, il quale non ha tardato da rispondere con toni accesi: “Attento al lupo, attento al lupo”, in questo modo la citazione della canzone di Lucio Dalla sta a significare una ...

Ultime Notizie dalla rete : reazione Scardina

Blasting News Italia

La reazione di Scardina al flirt con Diletta Leotta e Can Yaman. “Attento al turco”. Ecco come commenta un suo follower, all’ultima foto pubb ...Savona. “Colpisce soprattutto l’età di chi si rifà ad una ideologia criminale, omicida, razzista e genocida come quella nazista, come quella fascista. Un ragazzo di 22 anni, non un reduce della repubb ...