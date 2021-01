La quotidianità negata ai cristiani perseguitati

Leggi su it.insideover

(Di venerdì 29 gennaio 2021) In alcune parti del mondo le sofferenze inflitte aisono tante e si riflettono sui diversi aspetti della, al punto da incidere profondamente in quelle che dovrebbero essere le normali abitudini di vita. Vittime di soprusi non solo donne ma anche uomini. Ecco una realtà a volte nascosta ma non per questo meno InsideOver.