La Pupa e il Secchione e viceversa, eliminati della puntata del 28 gennaio su Italia 1 (Di venerdì 29 gennaio 2021) La Pupa e il Secchione e viceversa, eliminati della puntata di giovedì 28 gennaio 2021. Il bagno di cultura tra Laura e Bartozzi, e Jessica con De Santis (VIDEO) Ieri, giovedì 28 gennaio 2021, è andata in onda la seconda puntata della seconda edizione de La Pupa e il Secchione e viceversa, condotto quest’anno da Andrea Pucci, noto comico Italiano. Dopo le classiche prove a cui si sono sottoposte le coppie in gara a fine puntata arriva il Bagno di Cultura, che ha la funzione di capire qualche delle due coppie allo spareggio ha fatto dei passi avanti nella cultura generale per le Pupe e i Pupi, e cultura pop per le ... Leggi su dituttounpop (Di venerdì 29 gennaio 2021) Lae ildi giovedì 282021. Il bagno di cultura tra Laura e Bartozzi, e Jessica con De Santis (VIDEO) Ieri, giovedì 282021, è andata in onda la secondaseconda edizione de Lae il, condotto quest’anno da Andrea Pucci, noto comicono. Dopo le classiche prove a cui si sono sottoposte le coppie in gara a finearriva il Bagno di Cultura, che ha la funzione di capire qualche delle due coppie allo spareggio ha fatto dei passi avanti nella cultura generale per le Pupe e i Pupi, e cultura pop per le ...

fanpage : L’influencer riesce a essere protagonista in contemporanea al #gfvip, di cui è una dei concorrenti, e su Italia 1,… - DSpettacolo : A Novella 2000 La Pupa (e il Secchione) della passata edizione Angelica Preziosi si confessa, racconta che non pose… - prelemilife2 : RT @fanpage: L’influencer riesce a essere protagonista in contemporanea al #gfvip, di cui è una dei concorrenti, e su Italia 1, come ospite… - amoiprelemix : RT @fanpage: L’influencer riesce a essere protagonista in contemporanea al #gfvip, di cui è una dei concorrenti, e su Italia 1, come ospite… - CHENBAE45959461 : RT @fanpage: L’influencer riesce a essere protagonista in contemporanea al #gfvip, di cui è una dei concorrenti, e su Italia 1, come ospite… -