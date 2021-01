La provincia di Bergamo in dieci anni ha perso oltre tremila imprese (Di venerdì 29 gennaio 2021) In dieci anni il numero totale di imprese attive iscritte al registro imprese della Camera di commercio di Bergamo lascia sul campo oltre 3 mila imprese, 3.177 per la precisione, passando in valore assoluto da 86.921 della fine del 2011 a 83.744 del 31 dicembre 2020. La perdita più significativa nel 2013, l’anno in cui si sono perse oltre 500 imprese in un colpo solo. Dalla manifattura ai servizi: il trend dell’economia bergamasca si conferma nei numeri. Se le imprese attive del settore manifatturiero registrano un calo passando dal 37,7% al 33,7%, quelle dei servizi crescono di oltre quattro punti percentuali dal 33,7% al 38,1%. Nel settore terziario l’incremento più rilevante è quello dei servizi ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 29 gennaio 2021) Inil numero totale diattive iscritte al registrodella Camera di commercio dilascia sul campo3 mila, 3.177 per la precisione, passando in valore assoluto da 86.921 della fine del 2011 a 83.744 del 31 dicembre 2020. La perdita più significativa nel 2013, l’anno in cui si sono perse500in un colpo solo. Dalla manifattura ai servizi: il trend dell’economia bergamasca si conferma nei numeri. Se leattive del settore manifatturiero registrano un calo passando dal 37,7% al 33,7%, quelle dei servizi crescono diquattro punti percentuali dal 33,7% al 38,1%. Nel settore terziario l’incremento più rilevante è quello dei servizi ...

