La prima edizione del Festival di Sanremo

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Nel Metropolitan Today di oggi ricordiamo un evento simbolo della cultura italiana. Si tratta infatti del, inaugurato il 29 gennaio 1951. Ilè andato in onda dal 29 al 31 gennaio 1951, alle ore 22. L’idea di creare una gara di canzoni che si potesse svolgere nel Casinò difu un colpo di genio di Pier Busseti, il gestore. Infatti, fece fortuna il suggerimento di Amilcare Rambaldi, fioraio e consulente del Comune di. Tra l’altro, aveva anche proposto di organizzare la rassegna su una nave. vede come conduttore Nunzio Filogamo, per un totale di venti canzoni. Ma furono solo tre i partecipanti: Nilla Pizzi, Achille Togliani, e il Duo Fasano. A vincere fu la celebre Grazie dei fiori, interpretata da Nilla Pizzi ma composta dal maestro Saverio Seracini, poco dopo essere diventato improvvisamente cieco poco ...