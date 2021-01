La paralisi politica italiana vista dai giornali stranieri (Di venerdì 29 gennaio 2021) “Il 56 per cento degli italiani giudica positiva la gestione della pandemia da parte di Giuseppe Conte”, scrive La Vanguardia, ma le cose cambiano velocemente in politica, e la soluzione della crisi di governo è ancora lontana. Leggi Leggi su internazionale (Di venerdì 29 gennaio 2021) “Il 56 per cento degli italiani giudica positiva la gestione della pandemia da parte di Giuseppe Conte”, scrive La Vanguardia, ma le cose cambiano velocemente in, e la soluzione della crisi di governo è ancora lontana. Leggi

La nuova fase di instabilità politica aperta qualche settimana dalle dimissioni delle ministre di Italia Viva dall'esecutivo non sembra vicina a una soluzione. "La crisi in Italia fa crescere le ...

“Il 56 per cento degli italiani giudica positiva la gestione della pandemia da parte di Giuseppe Conte”, scrive La Vanguardia, ma le cose cambiano velocemente in politica, e la soluzione della crisi d ...

Il momento dell'arbitro

Una classe politica irresponsabile, mentre la pandemia continua a infuriare. Arrivato all’ultimo anno di presidenza, tocca a Sergio Mattarella provare a fermare con il nuovo governo la corsa verso il ...

