La pandemia ha tolto le auto dalle strade ma non è bastato a togliere l'inquinamento dall'aria (Di venerdì 29 gennaio 2021) Nemmeno la pandemia, neppure la vertiginosa diminuzione di auto e camion su strade e autostrade, hanno fermato l'emergenza smog: lo conferma la "radiografia" scattata dai responsabili di Legambiente ... Leggi su stradafacendo.tgcom24 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Nemmeno la, neppure la vertiginosa diminuzione die camion su, hanno fermato l'emergenza smog: lo conferma la "radiografia" scattata dai responsabili di Legambiente ...

andrea_prevosti : Non vi dirò quello che mi ha tolto, ma quello che mi ha dato - Linkiesta : Non vi dirò quello che mi ha tolto, ma quello che mi ha dato Note umanistiche sulla pandemia di @Cucinelli. Su… - rovnaldweasley : @pastelcoeur Se non sbaglio anche in Rai c’è il pubblico,comunque si diciamo che questa pandemia ci ha tolto molto altro - Linkiesta : RT @greenkiesta_lk: Non vi dirò quello che mi ha tolto, ma quello che mi ha dato Note umanistiche sulla pandemia di @Cucinelli https://t.… - greenkiesta_lk : Non vi dirò quello che mi ha tolto, ma quello che mi ha dato Note umanistiche sulla pandemia di @Cucinelli -