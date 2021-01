"La nave sepolta", si scava nell’eternità dell’affezione umana - (Di venerdì 29 gennaio 2021) Serena Nannelli Ritratto del microcosmo sentimentale nato attorno a uno scavo archeologico, mentre il mondo è sull'orlo della Seconda guerra mondiale. Spicca la recitazione del duo Mulligan – Fiennes La nave sepolta, il film inedito di Netflix disponibile da oggi, è l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di John Preston, uscito nel 2007, e racconta degli scavi di Sutton Hoo, luogo di uno dei ritrovamenti più importanti della storia dell’archeologia britannica. Opera cinematografica di qualità media (ma medio-alta se considerati gli altri titoli a catalogo sulla piattaforma), “La nave sepolta” di Simon Stone non sarà memorabile, ma regala una qualche magia grazie al fascino inglese dell’ensemble e all’eccellenza recitativa dei protagonisti della prima parte. Siamo in Inghilterra nel 1939. ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 29 gennaio 2021) Serena Nannelli Ritratto del microcosmo sentimentale nato attorno a uno scavo archeologico, mentre il mondo è sull'orlo della Seconda guerra mondiale. Spicca la recitazione del duo Mulligan – Fiennes La, il film inedito di Netflix disponibile da oggi, è l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di John Preston, uscito nel 2007, e racconta degli scavi di Sutton Hoo, luogo di uno dei ritrovamenti più importanti della storia dell’archeologia britannica. Opera cinematografica di qualità media (ma medio-alta se considerati gli altri titoli a catalogo sulla piattaforma), “La” di Simon Stone non sarà memorabile, ma regala una qualche magia grazie al fascino inglese dell’ensemble e all’eccellenza recitativa dei protagonisti della prima parte. Siamo in Inghilterra nel 1939. ...

Notiziedi_it : “La nave sepolta”, si scava nell’eternità dell’affezione umana - marinasantinat3 : @NetflixIT La mia ossessione con l'archeologia mi OBBLIGA a vedere La nave sepolta ?? in più c'è Ralph Fiennes, una garanzia ?? - Italia_Notizie : 'La nave sepolta', si scava nell’eternità dell’affezione umana - evelina_fraser : @NetflixIT La nave sepolta, o 'The Dig'. - fedesettetre : @NetflixIT mi tengo per sabato 'La nave sepolta'. Film, birretta e patatine! -