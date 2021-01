“La nave sepolta”, oggi su Netflix, con Carey Mulligan e Ralph Fiennes (Di venerdì 29 gennaio 2021) Uscita mondiale oggi su Netflix del dramma ai colori storici, The Dig, La nave sepolta, di Simon Stone, con Carey Mulligan, Ralph Fiennes e Lily James. Il film è ispirato all’omonimo romanzo del 2007 inglese John Preston e narra le vicende del ritrovamento del sito archeologico di Sutton Hoo, avvenuto nel 1939. Considerato una delle scoperte più importanti della storia britannica, il luogo ospitava due cimiteri anglosassoni del VI e VII secolo, uno dei quali conteneva una nave funeraria piena di artefatti di estrema importanza storica e artistica. La nave sepolta è uscito in edizione limitata il 15 gennaio scorso e sarà invece diffuso sulle piattaforme Netflix mondiali a partire da ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 29 gennaio 2021) Uscita mondialesudel dramma ai colori storici, The Dig, La, di Simon Stone, cone Lily James. Il film è ispirato all’omonimo romanzo del 2007 inglese John Preston e narra le vicende del ritrovamento del sito archeologico di Sutton Hoo, avvenuto nel 1939. Considerato una delle scoperte più importanti della storia britannica, il luogo ospitava due cimiteri anglosassoni del VI e VII secolo, uno dei quali conteneva unafuneraria piena di artefatti di estrema importanza storica e artistica. Laè uscito in edizione limitata il 15 gennaio scorso e sarà invece diffuso sulle piattaformemondiali a partire da ...

