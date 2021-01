“La mascherina? Dovremo portarla per altri due anni”. Crisanti non ci dà tregua (Di venerdì 29 gennaio 2021) Roma, 29 gen – Ancora due anni con la mascherina: ne è convinto il solito catastrofista Andrea Crisanti. Il microbiologo, ospite da Formigli a Piazzapulita su La7, ieri sera è tornato alla carica spargendo allarmismo. “Psicologicamente l’anno peggiore sarà questo. Abbiamo la speranza dei vaccini ma è una speranza frustrata. Sarà un anno di attesa, e abbiamo un piano gigantesco da mettere in campo (la vaccinazione, ndr), non sarà facile”, afferma Crisanti. Il medico poi è scettico anche sull’efficacia della campagna di vaccinazione. “Non sappiamo quanto dura l’immunità, c’è il rischio che l’immunità di gregge non la raggiungeremo mai“, avverte preoccupato. Poi il colpo di grazia per i telespettatori e gli italiani tutti. “La mascherina? Ci vorranno un paio d’anni per potercela togliere, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 29 gennaio 2021) Roma, 29 gen – Ancora duecon la: ne è convinto il solito catastrofista Andrea. Il microbiologo, ospite da Formigli a Piazzapulita su La7, ieri sera è tornato alla carica spargendo allarmismo. “Psicologicamente l’anno peggiore sarà questo. Abbiamo la speranza dei vaccini ma è una speranza frustrata. Sarà un anno di attesa, e abbiamo un piano gigantesco da mettere in campo (la vaccinazione, ndr), non sarà facile”, afferma. Il medico poi è scettico anche sull’efficacia della campagna di vaccinazione. “Non sappiamo quanto dura l’immunità, c’è il rischio che l’immunità di gregge non la raggiungeremo mai“, avverte preoccupato. Poi il colpo di grazia per i telespettatori e gli italiani tutti. “La? Ci vorranno un paio d’per potercela togliere, ...

