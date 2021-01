La Liguria da lunedì torna in zona gialla. Caccia al vaccino per gli over 80 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Dalla mezzanotte di domenica, la regione ritrova un po’ più di libertà. Boccata d’ossigeno per bar e ristorazione, finora limitati all’asporto Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 29 gennaio 2021) Dalla mezzanotte di domenica, la regione ritrova un po’ più di libertà. Boccata d’ossigeno per bar e ristorazione, finora limitati all’asporto

Ultime Notizie dalla rete : Liguria lunedì La Liguria torna in zona gialla, Toti: «Il Governo ci ha ascoltato, il buonsenso ha prevalso»

«La zona gialla scatterà dalla mezzanotte tra domenica e lunedì perché l'ordinanza del ministro della Salute che inseriva la Liguria in zona arancione scadrà il 31 gennaio, e non verrà rinnovata. Il ...

Decisione inaspettata con rettifica: anche la Lombardia da lunedì in zona gialla

Sempre da lunedì entrano in zona gialla anche tutte le altre regioni , tranne Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e provincia di Bolzano. Quindi anche Piemonte e Liguria , che sembravano destinate a ...

