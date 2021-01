La lezione di Ibrahimovic ai giovani artisti (Di venerdì 29 gennaio 2021) Non parlerò della querelle Lukaku-Ibrahimovic. Mi immalinconirebbe troppo farlo. Trovo che le accuse di razzismo piovute su Ibra siano ridicole, come trovo che il fatto che stia antipatico a buona parte dei tifosi delle squadre con cui ha giocato stia spingendo molti a parlare mossi dall’antipatia, appunto, più che dall’obiettività. Anche quelli che parlano di fatto antisportivo mi immalinconiscono, si sappia. Scontri del genere sono normali, nel calcio, chi lo nega non ha mai giocato una partita in vita sua. Quindi no, non dirò che penso che a aver dimostrato la sua piccolezza come uomo e calciatore sia stato Lukaku, uno che per altro a Ibra non dovrebbe neanche allacciare le scarpe, preferisco tenermi i miei giudizi per me, seppur di Ibrahimovic andrò a parlare, i titoli non si trovano lì per caso. Giorni fa ho letto una notiziola. Le ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 29 gennaio 2021) Non parlerò della querelle Lukaku-. Mi immalinconirebbe troppo farlo. Trovo che le accuse di razzismo piovute su Ibra siano ridicole, come trovo che il fatto che stia antipatico a buona parte dei tifosi delle squadre con cui ha giocato stia spingendo molti a parlare mossi dall’antipatia, appunto, più che dall’obiettività. Anche quelli che parlano di fatto antisportivo mi immalinconiscono, si sappia. Scontri del genere sono normali, nel calcio, chi lo nega non ha mai giocato una partita in vita sua. Quindi no, non dirò che penso che a aver dimostrato la sua piccolezza come uomo e calciatore sia stato Lukaku, uno che per altro a Ibra non dovrebbe neanche allacciare le scarpe, preferisco tenermi i miei giudizi per me, seppur diandrò a parlare, i titoli non si trovano lì per caso. Giorni fa ho letto una notiziola. Le ...

