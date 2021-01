La Juve sfida Barça e Bayern per la nuova stella del PSV (Di venerdì 29 gennaio 2021) Juventus sulla nuova stella del calcio olandese, Donyell Malen. Il calcio olandese può contare su una linea di giovani interessanti, sui quali mettono gli occhi le grandi d’Europa. Ad esempio, uno dei calciatori che sembra promettere una carriera importante è Donyell Malen, attuale stella del PSV Eindhoven. L’attaccante di 22 anni ha già segnato 17 gol in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 29 gennaio 2021)ntus sulladel calcio olandese, Donyell Malen. Il calcio olandese può contare su una linea di giovani interessanti, sui quali mettono gli occhi le grandi d’Europa. Ad esempio, uno dei calciatori che sembra promettere una carriera importante è Donyell Malen, attualedel PSV Eindhoven. L’attaccante di 22 anni ha già segnato 17 gol in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

juventusfc : ?? Le convocate di coach @ritaguari per la sfida di Coppa Italia di domani ?? - juventusfc : Le convocate di Coach @ritaguari per la sfida di domani: - vany_vero_89 : RT @juventusfc: ?? Le convocate di coach @ritaguari per la sfida di Coppa Italia di domani ?? - CorriereQ : Juve, tripla sfida con l’Empoli: prima la Coppa Italia, poi la Serie A - Fprime86 : RT @juventusfc: ?? Le convocate di coach @ritaguari per la sfida di Coppa Italia di domani ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Juve sfida CM.com vs Sos Fanta: certezza Lautaro. Il blocco Juve contro i gol di Roma - Verona, chi vince?

...al blocco Juve contro la scommessa sui gol di Roma - Verona, spazio quindi a scelte intriganti alla ricerca di assist, gol, bonus e porte inviolate. Ecco tutte le nostre di scelte, quelle della sfida ...

Pirlo non si fida della Sampdoria: «Ranieri è sempre temibile»

Occhi aperti in casa Juve sulla sfida di domani a Genova contro la Sampdoria. Andrea Pirlo non si fida dei blucerchiati anche se avrà quasi l'intera rosa a disposizione. «Oggi dovrebbero allenarsi ...

Inter-Juve: sfida per uno statunitense Calciomercato.com Calciomercato Juventus, occhi in Argentina: sfida alle big

La Juventus starebbe proseguendo il suo monitoraggio, sfidando big del calibro di Real Madrid, PSG e Bayern Monaco. Si è visto con gli esordi in Coppa Italia targati Pirlo, che hanno visto come protag ...

Pronostico Sampdoria Juventus: le quote del match di Serie A

Pronostico Sampdoria Juventus: le quote del match del Ferraris valido per la 20a giornata del campionato di Serie A ...

...al bloccocontro la scommessa sui gol di Roma - Verona, spazio quindi a scelte intriganti alla ricerca di assist, gol, bonus e porte inviolate. Ecco tutte le nostre di scelte, quelle della...Occhi aperti in casasulladi domani a Genova contro la Sampdoria. Andrea Pirlo non si fida dei blucerchiati anche se avrà quasi l'intera rosa a disposizione. «Oggi dovrebbero allenarsi ...La Juventus starebbe proseguendo il suo monitoraggio, sfidando big del calibro di Real Madrid, PSG e Bayern Monaco. Si è visto con gli esordi in Coppa Italia targati Pirlo, che hanno visto come protag ...Pronostico Sampdoria Juventus: le quote del match del Ferraris valido per la 20a giornata del campionato di Serie A ...