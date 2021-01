(Di venerdì 29 gennaio 2021) Nonostante il via libera dell’Agenzia del farmaco, l’autorità tedesca per i vaccini ha confermato la sua raccomandazione di non autorizzare ilanti-Covid prodotto daper le persone di età pari o superiore a 65: “Ilè attualmente consigliato in considerazione dei dati disponibiliper le persone di età compresa tra 18 e 64“, ha detto questa autorità in un parere reso pubblico. Dello stesso avviso anche il presidente francese Emmanuel Macron: “Quello che posso dirvi ufficialmente è che i primi riscontri che abbiamo sulnon sono oggi incoraggianti per chi ha più di 60-65“. Secondo quanto confermato dall’Eliseo all’ANSA, Macron ha così continuato: “Da parte mia aspetto da ...

sardanews : Germania ribadisce, AstraZeneca solo sotto i 65 anni - giornaleradiofm : Germania ribadisce, AstraZeneca solo sotto i 65 anni: (ANSA) - BERLINO, 29 GEN - L'autorità tedesca per i vaccini h… -

Ultime Notizie dalla rete : Germania ribadisce

L'autorità tedesca per i vaccini ha ribadito la sua raccomandazione di non autorizzare il vaccino anti - Covid prodotto da AstraZeneca per le persone di età pari o superiore a 65 anni, assumendo un ...... ma il titolare del Mibact non manca di inviare un messaggio nel quale siil valore delle ... Dalla Spagna alla, molte nazioni avvertono oscillazioni di pochi punti percentuali, nel ...La Germania ribadisce: "Vaccino Astrazeneca solo sotto i 65 anni". Anche Macron dello stesso avviso: "Riscontri non incoraggianti" ...(ANSA) - BERLINO, 29 GEN - L'autorità tedesca per i vaccini ha ribadito la sua raccomandazione di non autorizzare il vaccino anti-Covid prodotto da AstraZeneca per le persone di età pari o superiore a ...