“La Geografia del Buio”: esce oggi il nuovo album di Michele Bravi (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il disco è stato anticipato dai singoli “La vita breve dei coriandoli” e “Mantieni il bacio” Ph. Credit. Clara Parmigiani Da oggi, venerdì 29 gennaio 2021, “La Geografia del Buio”, il nuovo album di Michele Bravi, è disponibile su tutte le piattaforme digitali e in formato CD. Il nuovo progetto discografico è stato anticipato dall’uscita dei singoli “La vita breve dei coriandoli” e “Mantieni il bacio”. A distanza di quattro anni da “Anime di carta”, l’album certificato disco d’oro e contenente il singolo doppio platino “Il diario degli errori”, Michele Bravi torna con un progetto musicale, profondamente diverso da tutta la produzione precedente. La Geografia del Buio” ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il disco è stato anticipato dai singoli “La vita breve dei coriandoli” e “Mantieni il bacio” Ph. Credit. Clara Parmigiani Da, venerdì 29 gennaio 2021, “Ladel”, ildi, è disponibile su tutte le piattaforme digitali e in formato CD. Ilprogetto discografico è stato anticipato dall’uscita dei singoli “La vita breve dei coriandoli” e “Mantieni il bacio”. A distanza di quattro anni da “Anime di carta”, l’certificato disco d’oro e contenente il singolo doppio platino “Il diario degli errori”,torna con un progetto musicale, profondamente diverso da tutta la produzione precedente. Ladel” ...

rtl1025 : 'Da parte mia questo è un atto di coraggio: dedico questo nuovo disco al mio compagno. L'amore è un atto pubblico,… - IlContiAndrea : Michele Bravi in anteprima con #Lageografiadelbuio in diretta Facebook su @fattoquotidiano e @FQMagazineit alle ore… - RadioItalia : 'Questa voce non ha cantato per tanto tempo, ora è tornata a parlare'. “La Geografia del Buio” è il nuovo album di… - _alienale : RT @VirginRecordsIT: LA GEOGRAFIA DEL BUIO. Fuori ovunque: - nah96nah : Giulia a scuola non andava bene in geografia ma molti altri invece secondo me avevano un’insufficienza grave in “co… -