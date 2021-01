La fronda interna del M5S | “No al governo con Renzi | meglio il voto”

(Di venerdì 29 gennaio 2021) La ricucitura della maggioranza con Italia Viva trova ne Pd un terreno certamente più fertile di quello presente nel Movimento Cinque Stelle. Finora il reggente pentastellato Vito Crimi si era incaricato di portare avanti la linea della rigidità in asse con il pensiero di Conte, che però giovedì pomeriggio ha dovuto cedere e telefonare al leader di Italia Viva prima che la delegazione salisse al Colle. Senza i numeri dei parlamentari Iv, si ritorna infatti esattamente al punto che ha portato il premier a dimettersi. Non ci sono ingressi aggiuntivi: nonostante sia nato a Palazzo Madama il nuovo gruppo “Europeisti-Maie-Centro democratico”, il pallottoliere di chi vota la fiducia all’esecutivo resta fermo a 156 più uno (il Cinque Stelle assente per Covid alla votazione del 19 gennaio). Per il Movimento 5 Stelle è l’impasse: accettare il gioco die tendere le mani a ...

il Giornale

... Lucianae l'ex agente in pensione Giovanni Nunziati (periodo sotto indagine: dal 17 settembre 2019 all'1 ottobre 2019); 2) procedimento di mobilità- delibera di giunta 175/2019 - con ...... l'altro è il procedimento di mobilità(delibera di giunta comunale numero 175 del 31 ... Paolo Manzi (Fdi); i tre agenti della municipale e membri della commissione Giulia Bassi, Luciana,...Agitazione nei gruppi M5S per le riunioni delle «fronde» e per la posizione da tenere nei confronti ... (per lui si parla dell’Ambiente), è tornato al centro del dibattito interno, ma sa anche che la ...Crisi governo Continuano oggi le consultazioni del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per la formazione del nuovo governo. Oggi ...