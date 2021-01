La Fondazione Tatarella ricorda l’anniversario di Alleanza nazionale – Segui la diretta

(Di venerdì 29 gennaio 2021) A 26 anni esatti dallo storico Congresso di Fiuggi, oggi, venerdì 29 gennaio 2021 dalle ore 18.00 sulla propria pagina Facebook lala nascita di, la destra democratica, europea e di governo immaginata e realizzata da Pinucciocon il convegno Dalla destra di protesta alla destra di governo. L’evento promosso dallaL’evento promosso dalla, in collaborazione con laAn e trasmesso anche dal sito del Secolo d’Italia, sarà introdotto Fabrizio, Vice Presidente dellae vedrà la partecipazione del Prof. Andrea Ungari, Ordinario di Storia ...

Infine, il giornalista Fausto Biloslavo; Francesco Giubilei, presidente della/Nazione Futura; Edoardo Sylos Labini, presidente e ideatore di Cultura Identità porteranno la ...08/01/2021presenta libro di Giubilei su Giorgia Meloni con New Direction e ECR Si terrà venerdì 8 gennaio alle ore 18.00 sulla pagina facebook dellala prima ...L’evento promosso dalla Fondazione Tatarella, in collaborazione con la Fondazione An e trasmesso anche dal sito del Secolo d’Italia ...La crisi del Palazzo vista da chi la guarda dall’esterno ma vive la politica, o l’ha vissuta, nelle sedi di partito, da militante e dirigente, fra i banchi del Parlamento, nelle Fondazioni e culturali ...