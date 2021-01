La Fondazione Gimbe smaschera il governo: “Al primo maggio sarà vaccinato solo un italiano su 7” (Di venerdì 29 gennaio 2021) Al primo maggio soltanto il 14% degli italiani riuscirà a essere vaccinato. Lo studio della Fondazione Gimbe non lascia margini di speranza. Intesa come virtù teologale e non come ministro della Salute. Poco più di 8 milioni di italiani potranno completare le due dosi del ciclo vaccinale entro la fine di aprile. Ovviamente, se tutto andrà bene. Ad esempio, nello studio non era ancora contemplato l’imprevisto del vaccino di AstraZeneca e Oxford, quello realizzato anche a Pomezia. Vaccino che, secondo i report in Germania, non può essere somministrato agli over 65 anni. Tutto ciò farà rivedere ulteriormente al ribasso le stime. Inoltre, occorrerà una notevole reattività della macchina organizzativa, visto che la maggior parte delle dosi non arriverà prima di metà febbraio”. Il ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 29 gennaio 2021) Alsoltanto il 14% degli italiani riuscirà a essere. Lo studio dellanon lascia margini di speranza. Intesa come virtù teologale e non come ministro della Salute. Poco più di 8 milioni di italiani potranno completare le due dosi del ciclo vaccinale entro la fine di aprile. Ovviamente, se tutto andrà bene. Ad esempio, nello studio non era ancora contemplato l’imprevisto del vaccino di AstraZeneca e Oxford, quello realizzato anche a Pomezia. Vaccino che, secondo i report in Germania, non può essere somministrato agli over 65 anni. Tutto ciò farà rivedere ulteriormente al ribasso le stime. Inoltre, occorrerà una notevole reattività della macchina organizzativa, visto che lar parte delle dosi non arriverà prima di metà febbraio”. Il ...

