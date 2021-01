La fine di Trump non è la fine di QAnon | cavallo di troia dell’estrema destra Scrive Molle InSight

Leggi su formiche

(Di venerdì 29 gennaio 2021) L’origine del movimento cospirazionistarisale alle elezioni presidenziali americane del 2016 vinte da Donalde rappresenta un elevato rischio per la sicurezza.è in realtà un franchise che raccoglie chi segue le rivelazioni di Q – pseudonimo di un numero non precisato di individui – e che afferma di combattere contro il deep state, i “poteri forti”. Quantitativamentesupera già gli 1.5 milioni di seguaci in America, mentre in Europa si attesta attorno ai 500 mila. Studi recenti mostrano che diverse caratteristiche socio-demografiche, correlate anche alla estremaantisemita, come una bassa cultura, il tradizionalismo cristiano, la giovane età e l’instabilità economica, rendono le persone più influenzabili da. Tuttavia nessuno di questi tratti ...