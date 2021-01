La filiera del turismo in piazza. Il 1° febbraio manifestazione a Napoli (Di venerdì 29 gennaio 2021) “Il turismo non molla”: questo lo slogan della nuova manifestazione di protesta promossa dalla filiera turistica che si svolgerà a Napoli, lunedì 1° febbraio a partire dalle ore 10. In piazza, tutte le categorie del comparto turistico: agenti di viaggio, guide turistiche, accompagnatori, animatori, albergatori, bed & breakfast, casa vacanza, Ncc, ditte bus e società marittime, ristoratori e bar, artigiani e negozi souvenir, noleggiatori, commerciali, organizzatori eventi, wedding planner, intermediari assicurativi specializzati nel turismo uniti per esprimere con un’unica voce una sola richiesta: stato di crisi affinchè vengano accolte le tante istanze presentate dalle aziende per tutelare le aziende e le relative forza-lavoro. In particolare vengono richiesti: ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 29 gennaio 2021) “Ilnon molla”: questo lo slogan della nuovadi protesta promossa dallaturistica che si svolgerà a, lunedì 1°a partire dalle ore 10. In, tutte le categorie del comparto turistico: agenti di viaggio, guide turistiche, accompagnatori, animatori, albergatori, bed & breakfast, casa vacanza, Ncc, ditte bus e società marittime, ristoratori e bar, artigiani e negozi souvenir, noleggiatori, commerciali, organizzatori eventi, wedding planner, intermediari assicurativi specializzati neluniti per esprimere con un’unica voce una sola richiesta: stato di crisi affinchè vengano accolte le tante istanze presentate dalle aziende per tutelare le aziende e le relative forza-lavoro. In particolare vengono richiesti: ...

