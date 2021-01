(Di venerdì 29 gennaio 2021) Non sarà necessario un accordo collettivo: le società dovranno pagare solo i giocatori che non vorranno mettersi d'accordo

TuttoQuaNews : RT @ilpost: La FIGC ha approvato il rinvio del pagamento degli stipendi ai calciatori - LaTerzaStella : RT @ilpost: La FIGC ha approvato il rinvio del pagamento degli stipendi ai calciatori - MarisciaFox : RT @marifcinter: Consiglio federale Figc ha approvato proroga del termine ultimo per i controlli sul pagamento degli stipendi: dal 16 febbr… - ilpost : La FIGC ha approvato il rinvio del pagamento degli stipendi ai calciatori - CCokina12 : RT @marifcinter: Consiglio federale Figc ha approvato proroga del termine ultimo per i controlli sul pagamento degli stipendi: dal 16 febbr… -

Ultime Notizie dalla rete : FIGC approvato

ANSA Nuova Europa

Il Consiglio Federale dellahaall'unanimità il varo del 'Processo Sportivo Telematico' (Pst), un'innovazione che rappresenta un nuovo passo avanti verso la digitalizzazione di tutta la giustizia sportiva. In tal ...Il Consiglio Federale haall'unanimità il budget 2021, il primo che risente in pieno dell'impatto complessivo della ... ha dichiarato il presidente dellaGabriele Gravina che poi conclude:...Non sarà necessario un accordo collettivo: le società dovranno pagare solo i giocatori che non vorranno mettersi d'accordo ...reso possibile solo dalla gestione oculata e dalla buona capacità finanziaria della FIGC. PAGAMENTO EMOLUMENTI. Tenuto conto del protrarsi della grave crisi economica dovuta alla diffusione del ...