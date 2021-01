La FIGC è la prima federazione al mondo ad avere il Processo Sportivo Telematico (Di venerdì 29 gennaio 2021) Con il voto unanime sulle ‘Regole tecniche operative’, il Consiglio Federale tenutosi oggi ha varato il Processo Sportivo Telematico (PST), un primo fondamentale passo verso la gestione digitalizzata di tutta la Giustizia sportiva della federazione. In tal modo i protagonisti della Giustizia sportiva (Giudici, Procura federale, Avvocati e Segreterie), utilizzando la piattaforma del PST, avranno una interlocuzione digitale e standardizzata, garantendo la visibilità completa e puntuale dello stato d’avanzamento dell’attività in corso, la tracciabilità di tutte le informazioni e documentazioni depositate, implementando un dialogo trasparente e sicuro e firmando gli atti in modo digitale. La digitalizzazione riguarderà tutte le fasi del Processo e tutti gli atti e gli adempimenti delle parti, dei giudici ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 29 gennaio 2021) Con il voto unanime sulle ‘Regole tecniche operative’, il Consiglio Federale tenutosi oggi ha varato il(PST), un primo fondamentale passo verso la gestione digitalizzata di tutta la Giustizia sportiva della. In tal modo i protagonisti della Giustizia sportiva (Giudici, Procura federale, Avvocati e Segreterie), utilizzando la piattaforma del PST, avranno una interlocuzione digitale e standardizzata, garantendo la visibilità completa e puntuale dello stato d’avanzamento dell’attività in corso, la tracciabilità di tutte le informazioni e documentazioni depositate, implementando un dialogo trasparente e sicuro e firmando gli atti in modo digitale. La digitalizzazione riguarderà tutte le fasi dele tutti gli atti e gli adempimenti delle parti, dei giudici ...

Varato all'unanimità il processo sportivo telematico

È un progetto pilota, oggi la Figc è la prima al mondo ad avere un processo sportivo telematico. Ancora una volta la Figc ha dimostrato di essere abbastanza avanti su questi temi di progettualità". ...

Il processo sportivo telematico è stato realizzata con i fondi della FIFA, quindi a costo zero. Gravina orgoglioso: “Era una mia proposta” ...

