La fidanzata di Ocampos manda in tilt il web | il vestitino di Majooh Barbeito è troppo corto FOTO

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Lucassta disputando una stagione molto importante con la maglia del Siviglia e continua a gonfie vele anche la relazione con la. E’ pronto a regalare spettacolo in compagnia del Papu Gomez, l’ex Atalanta ha deciso di sposare il progetto spagnolo dopo la rottura con il club italiano, nel frattempo ladiregala spettacolo. Il calciatore ex Genoa e Milan sta dimostrando il suo valore e si candida ad essere un pezzo pregiato del mercato con tanti club che hanno deciso di puntarci gli occhi. Ladiè bellissima come confermano gli ultimi scatti sul profilo Instagram. Sono addirittura più di 130 mila i follower che seguono la ...