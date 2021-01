La dieta da seguire se ti sei ammalata di Covid per nutrire il sistema immunitario (Di venerdì 29 gennaio 2021) La salute nasce dall’intestino. Ne è convinto da sempre il prof. Pier Luigi Rossi, medico specialista in scienza della alimentazione e medicina preventiva ad Arezzo e docente presso l’Università di Bologna, che nell’ultimo anno, da quando la Covid-19 è comparsa nelle nostre vite, non ha mai smesso di parlare dell’importanza dell’alimentazione quotidiana per un efficiente sistema immunitario. Perché il Coronavirus entra attraverso l’apparato respiratorio, ma si localizza e si moltiplica nelle cellule dell’intestino tenue. E se fuori il virus è uguale per tutti, una volta dentro trova un organismo diverso dall’altro. Ecco perché le reazioni degli individui all’arrivo del virus sono così disparate. “C’è chi non si ammala, chi si ammala e guarisce , chi è ricoverato in ospedale, chi arriva in rianimazione. Chi muore. Questa fragilità – ... Leggi su dilei (Di venerdì 29 gennaio 2021) La salute nasce dall’intestino. Ne è convinto da sempre il prof. Pier Luigi Rossi, medico specialista in scienza della alimentazione e medicina preventiva ad Arezzo e docente presso l’Università di Bologna, che nell’ultimo anno, da quando la-19 è comparsa nelle nostre vite, non ha mai smesso di parlare dell’importanza dell’alimentazione quotidiana per un efficiente. Perché il Coronavirus entra attraverso l’apparato respiratorio, ma si localizza e si moltiplica nelle cellule dell’intestino tenue. E se fuori il virus è uguale per tutti, una volta dentro trova un organismo diverso dall’altro. Ecco perché le reazioni degli individui all’arrivo del virus sono così disparate. “C’è chi non si ammala, chi si ammala e guarisce , chi è ricoverato in ospedale, chi arriva in rianimazione. Chi muore. Questa fragilità – ...

