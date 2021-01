La DaD causa dispersione scolastica? A Napoli De Magistris è sicuro: “Colpa della Regione Campania. Ne ho parlato con Azzolina” (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il sindaco di Napoli De Magistris pone al centro dell'attenzione i dati della dispersione scolastica causata dall'eccessivo utilizzo della didattica a distanza, inColpando la Regione per il terrorismo sui contagi a scuola. Di tutto ciò, afferma il sindaco, Azzolina è stata messa al corrente. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il sindaco diDepone al centro dell'attenzione i datita dall'eccessivo utilizzodidattica a distanza, inndo laper il terrorismo sui contagi a scuola. Di tutto ciò, afferma il sindaco,è stata messa al corrente. L'articolo .

orizzontescuola : La DaD causa dispersione scolastica? A Napoli De Magistris è sicuro: “Colpa della Regione Campania. Ne ho parlato c… - urrovse : è stato un periodo di merda, ansia, attacchi di panico, forti mal di testa a causa della mia vista che non sopporta… - nicecool68 : @mariateresacip Bellissima :) 9 anni, in DAD due settimane di dicembre causa positività di un compagno... nel ment… - ssuccursale : Ho perso il conto delle bestemmie tirate a causa della dad e probabilmente perderò anche il conto di quelle che tirerò in presenza. - daffo_dl : I casi di depressione e talvolta suicidio in Italia sono aumentati del 65% tra i giovani, a causa soprattutto della… -

Ultime Notizie dalla rete : DaD causa La DAD causa difficoltà di memoria e apprendimento - BitMat Bitmat Scuola, de Magistris: “A Napoli picco di dispersione a causa della Dad”

Napoli – “Abbiamo registrato un picco esponenziale di dispersione scolastica nella nostra città negli ultimi mesi e in particolare da ottobre a oggi a causa del ricorso alla Dad. Molti ragazzi, più o ...

Lavoro agile e dad pesano sulle bollette

Il lavoro da casa e la didattica a distanza sono un costo per gli italiani, con bollette luce, gas e internet più pesanti. I dati di analisi Sostariffe.it ...

Napoli – “Abbiamo registrato un picco esponenziale di dispersione scolastica nella nostra città negli ultimi mesi e in particolare da ottobre a oggi a causa del ricorso alla Dad. Molti ragazzi, più o ...Il lavoro da casa e la didattica a distanza sono un costo per gli italiani, con bollette luce, gas e internet più pesanti. I dati di analisi Sostariffe.it ...