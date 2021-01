La crisi, la Cina, i vaccini. Parolin e la sua “Chiesa in uscita” (Di venerdì 29 gennaio 2021) La riforma della Curia è fatta, e il suo fine è portare più efficacemente l’annuncio del Vangelo al centro della vita della Chiesa. Le religioni svolgono anche il compito di illuminare le coscienze, che può diventare una moral suasion; questo per la Chiesa va sempre fatto con dolcezza, ma senza porsi il problema di ammettere che a volte ci si può trovare in disaccordo con il pensiero dominante. In Francia sarebbe importante capire se la necessaria lotta al terrorismo richieda una nuova legge sul cosiddetto separatismo religioso o sulla laicità dello Stato. La Chiesa in Cina ha scelto la politica dei piccoli passi. La crisi in cui ci troviamo non è solo una crisi sanitaria, ma anche economica, sociale, di relazioni, ambientale. I vaccini vanno fatti, la ... Leggi su formiche (Di venerdì 29 gennaio 2021) La riforma della Curia è fatta, e il suo fine è portare più efficacemente l’annuncio del Vangelo al centro della vita della. Le religioni svolgono anche il compito di illuminare le coscienze, che può diventare una moral suasion; questo per lava sempre fatto con dolcezza, ma senza porsi il problema di ammettere che a volte ci si può trovare in disaccordo con il pensiero dominante. In Francia sarebbe importante capire se la necessaria lotta al terrorismo richieda una nuova legge sul cosiddetto separatismo religioso o sulla laicità dello Stato. Lainha scelto la politica dei piccoli passi. Lain cui ci troviamo non è solo unasanitaria, ma anche economica, sociale, di relazioni, ambientale. Ivanno fatti, la ...

RadioRadicale : RT @RadioRadicale: I grandi shock hanno regolarmente avvantaggiato la #Cina. #XiJinping al #WEF21 è intervenuto come leader di un paese ch… - boxtrader1 : RT @gzibordi: IN CINA ! 'giovani cinesi si stanno organizzando nelle chat per emulare quelli americani e trovare titoli piccoli di società… - FrancescoDeBen8 : @giu33liana Cioè, la crisi di governo sarebbe pilotata da Russia, Cina e USA che (su questo almeno concordo) hanno… - PonytaEle : RT @gzibordi: IN CINA ! 'giovani cinesi si stanno organizzando nelle chat per emulare quelli americani e trovare titoli piccoli di società… - Dov_EL : RT @gzibordi: IN CINA ! 'giovani cinesi si stanno organizzando nelle chat per emulare quelli americani e trovare titoli piccoli di società… -