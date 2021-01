La crisi climatica è un’emergenza per due terzi della popolazione mondiale (Di venerdì 29 gennaio 2021) Non ci sono dubbi: bisogna fare qualcosa per affrontare l’attuale crisi climatica. Ne sono convinti i due terzi (quasi, il 64%) della popolazione mondiale, consapevoli che si tratta di un’emergenza che non risparmia nessuno. Lo attesta il più grande sondaggio mai realizzato prima sul climate change. Commissionato dal Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (Undp), il Peoples’ Climate Vote ha raccolto l’opinione di 1,2 milioni di cittadini di 50 Paesi, rappresentazione complessiva del 56% della popolazione mondiale di età superiore ai 14 anni. Sondaggio by app Le domande sono state inserite negli annunci pubblicitari che interrompevano le sessioni di gioco delle app mobile più popolari come Angry Birds o Dragon ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 29 gennaio 2021) Non ci sono dubbi: bisogna fare qualcosa per affrontare l’attuale. Ne sono convinti i due(quasi, il 64%), consapevoli che si tratta diche non risparmia nessuno. Lo attesta il più grande sondaggio mai realizzato prima sul climate change. Commissionato dal Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (Undp), il Peoples’ Climate Vote ha raccolto l’opinione di 1,2 milioni di cittadini di 50 Paesi, rappresentazione complessiva del 56%di età superiore ai 14 anni. Sondaggio by app Le domande sono state inserite negli annunci pubblicitari che interrompevano le sessioni di gioco delle app mobile più popolari come Angry Birds o Dragon ...

