La Commissione Europea ha stabilito che per esportare i vaccini fuori dall’Unione Europea ci vorrà un’autorizzazione speciale

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Venerdì laha introdotto un meccanismo per fare in modo che a partire dal 30 gennaio le esportazioni dicontro il coronavirusdebbano essere autorizzate dagli stati membri dove il vaccino è stato prodotto.

Per fare il punto sulle prospettive della campagna di vaccinazione dell'area la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen avrà un incontro virtuale domenica prossima con i ceo di un ... Ford ha infatti aderito ad un importante accordo di condivisione dei dati sulla sicurezza stradale che è guidato dalla partnership Data for Road Safety (sostenuta dalla Commissione Europea) e che è ...