La Cina avverte: “L’indipendenza di Taiwan significa guerra” (Di venerdì 29 gennaio 2021) “Chi gioca con il fuoco prima o poi brucerà solo se stesso”. Considerando che il mittente di questo avvertimento è il portavoce del Ministero della Difesa cinese, Wu Qian, e che il destinatario è Taiwan, è importante inquadrare il tema della discussione. L’indipendenza Taiwanese è improvvisamente tornata al centro dell’agenda internazionale. L’entrata in carica della InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 29 gennaio 2021) “Chi gioca con il fuoco prima o poi brucerà solo se stesso”. Considerando che il mittente di questo avvertimento è il portavoce del Ministero della Difesa cinese, Wu Qian, e che il destinatario è, è importante inquadrare il tema della discussione.ese è improvvisamente tornata al centro dell’agenda internazionale. L’entrata in carica della InsideOver.

MediasetTgcom24 : La Cina avverte Taiwan: 'Indipendenza significa guerra' #cina - AxNaird : Taiwan, Cina avverte: 'Indipendenza significa guerra'. Il Pentagono: 'Non c'è motivo per lo scontro' - gsparise : RT @FattiOpinioni: Taiwan, Cina avverte: 'Indipendenza significa guerra'. Il Pentagono: 'Non c'è motivo per lo scontro' - FattiOpinioni : Taiwan, Cina avverte: 'Indipendenza significa guerra'. Il Pentagono: 'Non c'è motivo per lo scontro' - magicaGrmente22 : La Cina avverte Taiwan: 'Indipendenza significa guerra' -