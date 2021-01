Kulusevski: 'Sto benissimo alla Juve. Ora arriva il bello' (Di venerdì 29 gennaio 2021) Appena un anno fa Dejan Kulusevski incantava tutti trascinando il Parma con le sue giocate. Ora si gode la Juve e i suoi primi mesi in bianconero. Lo svedese, arrivato in estate alla Vecchia Signora ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 29 gennaio 2021) Appena un anno fa Dejanincantava tutti trascinando il Parma con le sue giocate. Ora si gode lae i suoi primi mesi in bianconero. Lo svedese,to in estateVecchia Signora ...

sportli26181512 : Kulusevski: 'Sto benissimo alla Juve. Ora arriva il bello': Lo svedese commenta la sua prima parte di stagione e qu… - NetworkInquirer : RT @jason05_: E invece di essere contenti che si sta lentamente invertendo la rotta (McKennie, Kulusevski, Chiesa, gli under 23 che esordis… - _grazy87 : Il fatto che la Juve continui ogni anno a fare 'PLUSVALENZE FARLOCCHE' non fa altro che ribadire che nelle ultime s… - luca_fly1 : RT @jason05_: E invece di essere contenti che si sta lentamente invertendo la rotta (McKennie, Kulusevski, Chiesa, gli under 23 che esordis… - DP_CMJ : RT @jason05_: E invece di essere contenti che si sta lentamente invertendo la rotta (McKennie, Kulusevski, Chiesa, gli under 23 che esordis… -

Ultime Notizie dalla rete : Kulusevski Sto Kulusevski: 'Sto benissimo alla Juve. Ora arriva il bello'

Terminata la scorsa stagione nella città ducale, Kulusevski ha poi fatto il suo ingresso nel mondo Juve. E lo ha fatto in grande stile, trovando il gol dopo appena 13' dal suo esordio ufficiale ...

Juve, senti Kulusevski: 'Sto benissimo. Il bello arriva ora'

Juventus Tutte le notizie sulla squadra

Kulusevski: "Sto benissimo alla Juve. Ora arriva il bello" Corriere dello Sport.it Kulusevski: “Europeo? Sarò pronto. Alla Juve sto benissimo”

Dejan Kulusevski ha parlato ai microfoni della testata svedese Sportbladet dopo il match contro la Spal in Coppa Italia durante il quale ha trovato la sua seconda rete nel mese di gennaio ...

Juve, senti Kulusevski: "Sto benissimo. Il bello arriva ora"

Lo svedese: "Abbiamo avuto parecchi alti e bassi, ma nel calcio è così". Poi scherza sul suo destro: "Mi alleno molto, ma mi piace essere in grado di usare entrambi i piedi" ...

Terminata la scorsa stagione nella città ducale,ha poi fatto il suo ingresso nel mondo Juve. E lo ha fatto in grande stile, trovando il gol dopo appena 13' dal suo esordio ufficiale ...Juventus Tutte le notizie sulla squadraDejan Kulusevski ha parlato ai microfoni della testata svedese Sportbladet dopo il match contro la Spal in Coppa Italia durante il quale ha trovato la sua seconda rete nel mese di gennaio ...Lo svedese: "Abbiamo avuto parecchi alti e bassi, ma nel calcio è così". Poi scherza sul suo destro: "Mi alleno molto, ma mi piace essere in grado di usare entrambi i piedi" ...