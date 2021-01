Klopp gongola con Firmino | «Visto che sa anche segnare?» – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di sabato 30 gennaio 2021) Jurgen, allenatore del Liverpool, ha elogiato in conferenza stampa la prestazione offerta da Robertocontro il Tottenham –Jurgen, allenatore del Liverpool, ha elogiato in conferenza stampa la prestazione offerta da Robertocontro il Tottenham. «che sa?», ha detto scherzosamente il manager dei Reds per rispondere alle recenti critiche nei confronti del brasiliano. Leggi su Calcionews24.com