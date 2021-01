Katherine Heigl: "Quando è circolata la voce che era impossibile lavorare con me volevo morire" (Di venerdì 29 gennaio 2021) In una nuova intervista con il Washington Post, Katherine Heigl ha parlato della sua fuga da Hollywood e dell'impatto che hanno avuto sulla sua salute mentale le critiche ricevute Quando la ritenevano difficile. La star di Grey's Anatomy Katherine Heigl ricorda l'epoca in cui venne etichettata come "difficile" sul lavoro attirandosi valanghe di critiche e confessa che all'epoca avrebbe voluto morire. Katherine Heigl ha parlato della sua "fuga da Hollywood" dopo le critiche ricevute che la bollavano come un'attrice con cui era "difficile" lavorare in una nuova intervista col Washington Post. L'attrice ha ricordato che la percezione di lei è cambiata dopo che ha comcinaito a parlare pubblicamente dei progetti che la vedevano coinvolta: ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 29 gennaio 2021) In una nuova intervista con il Washington Post,ha parlato della sua fuga da Hollywood e dell'impatto che hanno avuto sulla sua salute mentale le critiche ricevutela ritenevano difficile. La star di Grey's Anatomyricorda l'epoca in cui venne etichettata come "difficile" sul lavoro attirandosi valanghe di critiche e confessa che all'epoca avrebbe volutoha parlato della sua "fuga da Hollywood" dopo le critiche ricevute che la bollavano come un'attrice con cui era "difficile"in una nuova intervista col Washington Post. L'attrice ha ricordato che la percezione di lei è cambiata dopo che ha comcinaito a parlare pubblicamente dei progetti che la vedevano coinvolta: ...

itsmedomy_ : RT @_animestonate: non riesco a capire come ci possa essere gente che odia katherine heigl, cioè dai è un cuore - Noovyis : (Grey's Anatomy, Katherine Heigl critica la serie: 'Alex insieme a Izzie? Si è comportato da bastardo') Playhitmus… - emlydeschnel : ela eh perfeitaaaaaaa kkksjsksjskk katherine heigl te amo - cinemaniaco_fb : ?????????????? Grey's Anatomy, Katherine Heigl critica la serie: 'Alex insieme a Izzie? Si è comportato da bastardo'… - nonstoplivee : RT @_animestonate: non riesco a capire come ci possa essere gente che odia katherine heigl, cioè dai è un cuore -