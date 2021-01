Kate Middleton ammette: «Fare la mamma in era coronavirus è estenuante» (Di venerdì 29 gennaio 2021) Fare la mamma in era coronavirus «è estenuante». Kate Middleton, madre di tre – George, 7 anni, Charlotte, 5 e Louis, 2 – lo ha ammesso in una nuova videochiamata in cui ha parlato con alcuni genitori delle difficoltà affrontate durante il lockdown coi figli. A partire dall’homeschooling, che mette in crisi la duchessa di Cambridge soprattutto quando si tratta dei compiti di matematica del primogenito. Alla domanda: «Come valuteresti le tue abilità matematiche da 1 a 10?», Kate ha risposto sorridendo: «- 5. Sono proprio in fondo!». Leggi su vanityfair (Di venerdì 29 gennaio 2021) Fare la mamma in era coronavirus «è estenuante». Kate Middleton, madre di tre – George, 7 anni, Charlotte, 5 e Louis, 2 – lo ha ammesso in una nuova videochiamata in cui ha parlato con alcuni genitori delle difficoltà affrontate durante il lockdown coi figli. A partire dall’homeschooling, che mette in crisi la duchessa di Cambridge soprattutto quando si tratta dei compiti di matematica del primogenito. Alla domanda: «Come valuteresti le tue abilità matematiche da 1 a 10?», Kate ha risposto sorridendo: «- 5. Sono proprio in fondo!».

La duchessa di Cambridge in una videochiamata con altri genitori ha parlato delle difficoltà della quarantena coi piccoli George, Charlotte e Louis. A partire dall'homeschooling, che la mette in crisi ...

Kate Middleton ha ammesso che la pandemia l’ha messa a dura prova, dall'insegnamento in casa al tagliare lei stessa i capelli ai figli inorriditi ...

