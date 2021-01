Karate | il calendario della Premier League 2021 | tutti gli eventi e le date

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Saranno tre gli appuntamenti diche precederanno le Olimpiadi di Tokyo. Si parte da Istanbul dal 12 al 14 marzo, tappa che ha preso il posto di quella prevista a Baku, in Azerbaijan, cancellata per le restrizioni che le autorità locali sono state obbligate a prendere a causapandemia; si proseguirà poi in Marocco, a Rabat dal 9 all’11 aprile e a Lisbona dal 30 aprile al 2 maggio, tappa posticipata sempre a causa delle covid. Il torneo proseguirà tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno con gli appuntamenti di Tashkent, in Uzbekistan dal 3 al 5 settembre, e di Mosca dal 1 al 3 ottobre. SportFace.

Coninews : Nuovo calendario per l'edizione 2021 della Karate 1 Premier League. ?? Tre tappe prima dell'appuntamento olimpico,… - GardaKarateTeam : RT @FijlkamOfficial: Ecco il nuovo calendario di Premier League 2021 - FijlkamOfficial : Ecco il nuovo calendario di Premier League 2021 -

