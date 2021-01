Juventus, tentativo per Zirkzee e Piccoli: il retroscena sui bianconeri (Di sabato 30 gennaio 2021) La Juventus ha sondato il terreno per Zirkzee, prima del passaggio del talento olandese al Parma, e per Piccoli dell’Atalanta. Il retroscena di mercato Come ribadito da Paratici più volte la Juventus potrebbe anche non intervenire sul mercato per rinforzare il proprio attacco con una quarta punta. Secondo Sky Sport i bianconeri negli ultimi giorni hanno valutato anche i profili di Roberto Piccoli, in prestito allo Spezia dall’Atalanta, e di Joshua Zirkze del Bayern Monaco ma ora destinato al Parma. Discorsi mai diventati concreti perché i bianconeri sembrerebbero intenzionati a dare spazio e fiducia a Kulusevski. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 30 gennaio 2021) Laha sondato il terreno per, prima del passaggio del talento olandese al Parma, e perdell’Atalanta. Ildi mercato Come ribadito da Paratici più volte lapotrebbe anche non intervenire sul mercato per rinforzare il proprio attacco con una quarta punta. Secondo Sky Sport inegli ultimi giorni hanno valutato anche i profili di Roberto, in prestito allo Spezia dall’Atalanta, e di Joshua Zirkze del Bayern Monaco ma ora destinato al Parma. Discorsi mai diventati concreti perché isembrerebbero intenzionati a dare spazio e fiducia a Kulusevski. Leggi su Calcionews24.com

