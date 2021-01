Juventus, spunta la nuova ipotesi offensiva: Scamacca in stand-by (Di venerdì 29 gennaio 2021) Giroud alla Juventus: potrebbe essere questo il piano last minute di Paratici in vista degli ultimi giorni di mercato. Sfumato Dzeko, Scamacca resta in pole, ma in stand-by Giroud alla Juventus per cercare di completare il reparto offensivo bianconero con forza fisica, fiuto del gol e grande esperienza. Trattativa complicata, soprattutto dopo il campo allenatore. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 29 gennaio 2021) Giroud alla: potrebbe essere questo il piano last minute di Paratici in vista degli ultimi giorni di mercato. Sfumato Dzeko,resta in pole, ma in-by Giroud allaper cercare di completare il reparto offensivo bianconero con forza fisica, fiuto del gol e grande esperienza. Trattativa complicata, soprattutto dopo il campo allenatore. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Eurosport_IT : Gita a Courmayeur nonostante la zona arancione di Piemonte e Valle D'Aosta, spuntano altri video a incastrare CR7 e… - infoitsport : Calciomercato Juventus ed Inter, obiettivo lontano | Spunta il Barcellona - sportli26181512 : Scamacca bianconero? Juve, Sassuolo e la trattativa Fagioli: Nuovo incontro in programma tra le due società per dec… - SciabolataFFP : Spunta un nome interessante per il centrocampo del #Torino, quello di Rolando #Mandragora. Il giocatore, classe 199… - infoitsport : Calciomercato Juventus, spunta il Chiesa bis | Scambio alla pari -