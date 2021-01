Juventus, Scamacca è più vicino. Pagamento dilazionato in 4 anni al Sassuolo (Di venerdì 29 gennaio 2021) Juventus, Scamacca si avvicina. Lo pagheranno in 4 anni Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la trattativa per portare Scamacca alla Juventus è entrata … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 29 gennaio 2021)si avvicina. Lo pagheranno in 4Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la trattativa per portareallaè entrata … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

capuanogio : ?? #Juventus e #Sassuolo stanno pensando a una soluzione in stile #Chiesa per il trasferimento di #Scamacca in bian… - ForzAzzurri1926 : JUVENTUS, ALTRO CLAMOROSO REGALO ARRIVA IL NUOVO ATTACCANTE, TRATTAMENTO DI FAVORE DA UN CLUB DI SERIE A. SIAMO ALL… - infoitsport : Juventus-Scamacca, affare alla Chiesa: pagamento in 4 anni per il sì del Sassuolo - infoitsport : Scamacca Juventus: nessun assalto. Cosa c’entra Kulusevski. Le ultime - i_m_ham : RT @BianconeriZone: Juventus are trying for Sassuolo's Gianluca Scamacca. Summit in Milano. [@marcoconterio] -