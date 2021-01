Juventus, rinascita Dybala: così Pirlo studia la rimonta scudetto (Di venerdì 29 gennaio 2021) La Juventus si prepara a riabbracciare Dybala dopo il recente problema al legamento del ginocchio. Pirlo studia il nuovo piano tattico per riconsegnare all’argentino le chiavi dell’attacco Dybala è pronto a riconquistare una maglia da titolare in vista della seconda parte di campionato. L’attaccante argentino, fermo ai box per un problema al ginocchio, potrebbe tornare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 29 gennaio 2021) Lasi prepara a riabbracciaredopo il recente problema al legamento del ginocchio.il nuovo piano tattico per riconsegnare all’argentino le chiavi dell’attaccoè pronto a riconquistare una maglia da titolare in vista della seconda parte di campionato. L’attaccante argentino, fermo ai box per un problema al ginocchio, potrebbe tornare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

