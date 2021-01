Juventus, Kulusevski: «Ora viene il bello, al massimo per gli Europei» (Di venerdì 29 gennaio 2021) Dejan Kulusevski ha parlato del momento alla Juventus e del suo momento di forma in vista anche degli Europei: ecco le sue parole Dejan Kulusevski ha parlato a Sportbladet del suo momento alla Juventus. Le sue parole. MOMENTO DI FORMA – «Ultimamente mi sono sentito sempre meglio, dentro e fuori dal campo. Sto benissimo, segno, faccio assist e vinciamo parecchie partite. Per me ora è importante continuare così, lavorare ancora di più e farmi trovare in forma perfetta, perché questo è il momento in cui comincia la parte più divertente della stagione. Voglio essere al massimo per i prossimi mesi e per gli Europei. Finora abbiamo avuto parecchi alti e bassi, ma nel calcio è così. A volte va tutto bene, altre è più complicato. Io continuo a lavorare sodo e cerco di essere ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Dejanha parlato del momento allae del suo momento di forma in vista anche degli: ecco le sue parole Dejanha parlato a Sportbladet del suo momento alla. Le sue parole. MOMENTO DI FORMA – «Ultimamente mi sono sentito sempre meglio, dentro e fuori dal campo. Sto benissimo, segno, faccio assist e vinciamo parecchie partite. Per me ora è importante continuare così, lavorare ancora di più e farmi trovare in forma perfetta, perché questo è il momento in cui comincia la parte più divertente della stagione. Voglio essere alper i prossimi mesi e per gli. Finora abbiamo avuto parecchi alti e bassi, ma nel calcio è così. A volte va tutto bene, altre è più complicato. Io continuo a lavorare sodo e cerco di essere ...

goal : ? Morata 16' (P) ? Frabotta 33' ? Kulusevski 78' ? Chiesa 90+4' Juventus stroll into the Coppa Italia semi-finals ?? - tuttosport : #Juve, senti #Kulusevski: 'Sto benissimo. Il bello arriva ora' - Pall_Gonfiato : Lo svedese ha parlato della sua stagione con la #Juventus e del futuro - calciomercatoit : ??#SampdoriaJuventus - out #Dybala e #Klusevski: i convocati di #Pirlo - lucanatalizi : La #Juventus in #CoppaItalia ha portato molto spesso #Morata e #Kulusevski negli half-spaces in risalita, affidando… -