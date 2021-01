Juventus in corsa con Bayern Monaco e Barcellona per la nuova stella del calcio olandese (Di venerdì 29 gennaio 2021) Juventus sulla nuova stella del calcio olandese, Donyell Malen. Il calcio olandese può contare su una linea di giovani interessanti, sui quali mettono gli occhi le grandi d’Europa. Ad esempio, uno dei calciatori che sembra promettere una carriera importante è Donyell Malen, attuale stella del PSV Eindhoven. L’attaccante di 22 anni ha già segnato 17 gol in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 29 gennaio 2021)sulladel, Donyell Malen. Ilpuò contare su una linea di giovani interessanti, sui quali mettono gli occhi le grandi d’Europa. Ad esempio, uno dei calciatori che sembra promettere una carriera importante è Donyell Malen, attualedel PSV Eindhoven. L’attaccante di 22 anni ha già segnato 17 gol in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

