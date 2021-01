Juventus, il 2021 poco prolifico di Cristiano Ronaldo: il dato (Di venerdì 29 gennaio 2021) La media gol di Cristiano Ronaldo si è abbassata in questo inizio di 2021 Cristiano Ronaldo è una macchina da gol e questo lo affermano anche i suoi detrattori. Il fuoriclasse portoghese però sembra essersi inceppato nel 2021. Il Corriere Torino confronta le sue statistiche con la prima parte di campionato in cui andava in gol ogni 74?. Il rapporto tra gol e minuti si è alzato vertiginosamente: CR7 mette la palla in rete ogni 143? adesso e in campionato, nel 2021, è a quota 1 gol (contro il Juventus-Sassuolo) in 4 gare. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 29 gennaio 2021) La media gol disi è abbassata in questo inizio diè una macchina da gol e questo lo affermano anche i suoi detrattori. Il fuoriclasse portoghese però sembra essersi inceppato nel. Il Corriere Torino confronta le sue statistiche con la prima parte di campionato in cui andava in gol ogni 74?. Il rapporto tra gol e minuti si è alzato vertiginosamente: CR7 mette la palla in rete ogni 143? adesso e in campionato, nel, è a quota 1 gol (contro il-Sassuolo) in 4 gare. Leggi su Calcionews24.com

juventusfc : KICK-OFF |??| Via, si parte! Tutti insieme verso l’obiettivo, #FINOALLAFINE! ?? ???? LIVE MATCH ?… - DiMarzio : #Calciomercato - Con #Aké in bianconero, la #Juventus torna a chiedere informazioni su #Aouar - repubblica : Cristiano Ronaldo e Georgina, gita a Courmayeur: violate le norme anti Covid - JuventusNation : OFFICIALLY OFFICIAL: Juventus sign Nicolo Rovella, sell Manolo Portanova, Elia Petrelli to Genoa #Juventus… - calciomercatoit : ??#Juventus, comunicato ufficiale: preso #Rovella, al #Genoa vanno #Portanova e #Petrelli ??#CMITmercato -