Juventus, Cherubini svela il nuovo progetto bianconero (Di venerdì 29 gennaio 2021) La stagione 2018/2019 sarà ricordata a lungo in casa bianconera e non solo per l’arrivo di Cristiano Ronaldo a Torino. In quella stagione grazie ad una riforma della FIGC la Juventus iscrisse al campionato di Serie C la propria seconda squadra. La società guidata da Andrea Agnelli fu l’unica ad allestire una squadra tra le big del nostro calcio e ad investire su un progetto che era sempre stato un pallino dei club. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, sfida alle big di Serie A per due talentuosi fratelli La squadra quell’estate fu affidata al tecnico Mauro Zironelli, oggi tecnico della Sambenedettese, che sarà esonerato a fine stagione per lasciare il posto all’ex bianconero Fabio Pecchia. Quest’ultimo riuscirà a sollevare al cielo il primo trofeo della Juventus Under23, la Coppa Italia serie C, ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 29 gennaio 2021) La stagione 2018/2019 sarà ricordata a lungo in casa bianconera e non solo per l’arrivo di Cristiano Ronaldo a Torino. In quella stagione grazie ad una riforma della FIGC laiscrisse al campionato di Serie C la propria seconda squadra. La società guidata da Andrea Agnelli fu l’unica ad allestire una squadra tra le big del nostro calcio e ad investire su unche era sempre stato un pallino dei club. LEGGI ANCHE: Calciomercato, sfida alle big di Serie A per due talentuosi fratelli La squadra quell’estate fu affidata al tecnico Mauro Zironelli, oggi tecnico della Sambenedettese, che sarà esonerato a fine stagione per lasciare il posto all’exFabio Pecchia. Quest’ultimo riuscirà a sollevare al cielo il primo trofeo dellaUnder23, la Coppa Italia serie C, ...

forumJuventus : Cherubini: 'Juve U23, soli e orgogliosi costruiamo il futuro. Presto un secondo Stadium per loro e la… - Fabio63376759 : RT @mirkonicolino: #Cherubini conferma il progetto per la realizzazione di un 2° Stadium, ma la #Juventus ha come obiettivo a lungo termine… - dinny_costa : RT @forumJuventus: Cherubini: 'Juve U23, soli e orgogliosi costruiamo il futuro. Presto un secondo Stadium per loro e la #JuventusWomen' ???… - sgrigriz : RT @mirkonicolino: #Cherubini conferma il progetto per la realizzazione di un 2° Stadium, ma la #Juventus ha come obiettivo a lungo termine… - FarajAs2011 : RT @forumJuventus: Cherubini: 'Juve U23, soli e orgogliosi costruiamo il futuro. Presto un secondo Stadium per loro e la #JuventusWomen' ???… -