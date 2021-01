Juve | Danilo | ' È il miglior periodo della mia carriera Pirlo? Ha le idee chiare'

(Di venerdì 29 gennaio 2021) TORINO - "Abbiamo ancora molto da fare e pensiamo passo a passo, già quando comincerà la partita contro il Porto avremo il 50% di passare, come in tutte le gare. Ma l'obiettivonon può che ...

Ma l'obiettivo dellanon può che essere la finale di Champions": così il difensorein una lunga intervista concessa a TNT Brasil. Tra i temi toccati, ci sono anche Andrea Pirlo e ...Una sorpresa per molti visto che l'ex centrocampista è al debutto in questo nuovo ruolo, ma secondonon ci sono grandi differenze rispetto al Pirlo giocatore. Credo che il suo modo di allenare ...Danilo, difensore della Juventus, ha parlato in una lunga intervista a TNT Brasil. Tanti i temi affrontati, come la Champions: “Abbiamo ancora molto da fare e pensiamo passo a passo, già quando cominc ..."Abbiamo ancora molto da fare e pensiamo passo a passo, già quando comincerà la partita contro il Porto avremo il 50% ...