Juve, Bentancur verso il recupero. Udinese, subito Llorente. Conte con Eriksen (Di venerdì 29 gennaio 2021) Non c'è tempo da perdere: dopo la tre giorni di Coppa Italia, torna in campo la serie A per la prima giornata del girone di ritorno. Dopo Torino - Fiorentina, che ha aperto il programma, sabato ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 29 gennaio 2021) Non c'è tempo da perdere: dopo la tre giorni di Coppa Italia, torna in campo la serie A per la prima giornata del girone di ritorno. Dopo Torino - Fiorentina, che ha aperto il programma, sabato ...

ZZiliani : L’avevo già scritto dopo due mancate espulsioni di #Bentancur, ma oggi con #Arthur c’è stata l’ufficialità: quando… - forumJuventus : [CT] Juve, il centrocampo a 3 funziona: Arthur costruttore, McKennie invasore e Bentancur a fare da scudo ?… - forumJuventus : Pirlo pre #JuveSpal: 'Giocano De Ligt e Demiral. Szczesny e Bentancur riposano, per il resto sarà una squadra compe… - ilcirotano : Juve, Bentancur verso il recupero. Udinese, subito Llorente. Conte, tentazione Eriksen - - pccpla : RT @junews24com: Sampdoria Juve, buone notizie per Pirlo: in tre rientrano a Marassi - -