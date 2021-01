Jordan: la nuova maglia per il Paris Saint-Germain è rosa e viola (Di venerdì 29 gennaio 2021) Jordan punta sulla fantasia e la creatività per la realizzazione della quarta maglia del PSG e della nuova collezione dedicata La nuova collezione Primavera-Estate 2021 definita Lifestyle, è stata creata da da Jordan ispirandosi alla quarta maglia del PSG. Secondo Jordan questa nuova collezione così come la nuova maglia della squadra “illustra la nuova dimensione in cui si sta evolvendo il club della capitale“. La creazione di questa nuova collezione deriva anche da una collaborazione tra la squadra francese e Jordan iniziata nel 2018. Questa nuova collezione come spiega anche il club è ricca di significati, “simboleggia l’ambizione del ... Leggi su zon (Di venerdì 29 gennaio 2021)punta sulla fantasia e la creatività per la realizzazione della quartadel PSG e dellacollezione dedicata Lacollezione Primavera-Estate 2021 definita Lifestyle, è stata creata da daispirandosi alla quartadel PSG. Secondoquestacollezione così come ladella squadra “illustra ladimensione in cui si sta evolvendo il club della capitale“. La creazione di questacollezione deriva anche da una collaborazione tra la squadra francese einiziata nel 2018. Questacollezione come spiega anche il club è ricca di significati, “simboleggia l’ambizione del ...

