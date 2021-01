Joe Biden ha invitato Putin a rilasciare Alexei Navalny (Di venerdì 29 gennaio 2021) In una telefonata intercorsa tra il neo-eletto presidente degli Stati Uniti e il presidente russo Vladimir Putin, dove Joe Biden ha fortemente invitato il Cremlino a rilasciare l’attivista russo. (Photo by Drew Angerer/Getty Images)Il presidente degli USA ha espresso forte preoccupazione per l’avvelenamento dell’attivista Alexi Navalny, una delle personalità più critiche nei confronti del presidente russo, arrestato il 17 al ritorno a Mosca, dopo aver vissuto un periodo di decenza in Germania, dopo l’avvelenamento avvenuto lo scorso agosto. La giornalista Jen Psaki, oggi portavoce della Casa Bianca ha spiegato come durante la telefonata c’è stato spazio anche per ribadire “il pieno sostegno di Washington verso l’Ucraina, vittima di un aggressione da parte della Russia. Non una semplice telefonata ... Leggi su ck12 (Di venerdì 29 gennaio 2021) In una telefonata intercorsa tra il neo-eletto presidente degli Stati Uniti e il presidente russo Vladimir, dove Joeha fortementeil Cremlino al’attivista russo. (Photo by Drew Angerer/Getty Images)Il presidente degli USA ha espresso forte preoccupazione per l’avvelenamento dell’attivista Alexi, una delle personalità più critiche nei confronti del presidente russo, arrestato il 17 al ritorno a Mosca, dopo aver vissuto un periodo di decenza in Germania, dopo l’avvelenamento avvenuto lo scorso agosto. La giornalista Jen Psaki, oggi portavoce della Casa Bianca ha spiegato come durante la telefonata c’è stato spazio anche per ribadire “il pieno sostegno di Washington verso l’Ucraina, vittima di un aggressione da parte della Russia. Non una semplice telefonata ...

